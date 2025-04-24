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Беременной женщине из Дагестана грозит до 15 лет заключения: подробности об аресте

До смерти избившая свою дочь беременная женщина арестована в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Беременная вторым ребенком женщина избила собственную дочь. Девочка впала в кому и умерла, проведя в больнице месяц. Беременную арестовали на территории Дагестана, сообщили РИА Новости в суде.

Уточняется, что женщина, будучи в положении на шестом месяце, в порыве злости била дочь по различным частям тела. Как итог, беременной предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Инцидент произошел 20 апреля. Спустя трое суток женщину нашли. Согласно материалам суда, ей грозит до 15 лет заключения.

Петроградский районный суд Петербурга, между тем, вынес заочный приговор Валерию Шляфману. Его обвинили в убийстве певца Игоря Талькова. Преступнику назначили приговор в виде 13 лет колонии общего режима.