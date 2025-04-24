Мирного жителя тяжело ранило при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Крюково Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина. Он скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Также ранения получили ещё один мирный житель и глава сельского поселения Владимир Колесник.