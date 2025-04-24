Умер четвертый военкор, попавший под обстрел 25 марта

Военкор Гольдин умер 22 апреля.
Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице. Военный корреспондент умер рано утром 22 апреля, пишут СМИ.
«За жизнь Гольдина долгое время боролись врачи, однако спасти корреспондента не удалось. Гольдин скончался ранним утром 22 апреля», — пишет «Красная звезда».
25 марта трагически погибли три сотрудника СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель их съемочной группы, Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин также получил серьезные ранения.