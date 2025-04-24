Спецпосланник Трампа сделал заявление по Украине

Келлог рассказал о переговорах в Лондоне.
В Лондоне прошли позитивные переговоры с Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.
«Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пора двигаться дальше», — написал Келлог в Х.
Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком прибыла в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта. В состав делегации также вошли министры обороны и иностранных дел, а встреча была подтверждена украинскими и западными источниками. Западные страны планируют согласовать ключевые параметры соглашения о прекращении огня на фронте в ближайшие дни.