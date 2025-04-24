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Спецпосланник Трампа сделал заявление по Украине

В Лондоне прошли позитивные переговоры с Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

Келлог рассказал о переговорах в Лондоне.

В Лондоне прошли позитивные переговоры с Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пора двигаться дальше», — написал Келлог в Х.

Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком прибыла в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта. В состав делегации также вошли министры обороны и иностранных дел, а встреча была подтверждена украинскими и западными источниками. Западные страны планируют согласовать ключевые параметры соглашения о прекращении огня на фронте в ближайшие дни.