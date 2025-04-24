Трамп признал недоговоспособность Зеленского

Ранее Дональд Трамп уже высказывал критические замечания в адрес Владимира Зеленского, заявляя, что не поддерживает украинского лидера и оценивает его работу негативно, хотя и не обвиняет его в начале конфликта. Также Трамп отмечал, что между Россией и Украиной продолжаются переговоры о прекращении огня и разделе территорий, и ожидал ответа от Москвы по этому вопросу.