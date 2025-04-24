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Трамп признал недоговоспособность Зеленского

Президент США Дональд Трамп признался, что общение с президентом Украины Владимиром Зеленским оказалось для него гораздо сложнее, чем ожидалось. Об этом сообщают СМИ.

Трамп раскрыл свое отношение к Зеленскому.

Президент США Дональд Трамп признался, что общение с президентом Украины Владимиром Зеленским оказалось для него гораздо сложнее, чем ожидалось. Об этом сообщают СМИ.

«Честно говоря, иметь дело с Зеленским оказалось куда сложнее, чем я думал изначально», — отметил Трамп на вопрос журналиста Fox News. В ходе выступления он также заявил о «достижении понимания» с Россией по вопросу Украины и подчеркнул, что считает необходимым добиться аналогичного результата в переговорах с Киевом.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал критические замечания в адрес Владимира Зеленского, заявляя, что не поддерживает украинского лидера и оценивает его работу негативно, хотя и не обвиняет его в начале конфликта. Также Трамп отмечал, что между Россией и Украиной продолжаются переговоры о прекращении огня и разделе территорий, и ожидал ответа от Москвы по этому вопросу.