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Трамп не смог ответить, признает ли он Крым российским

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией. Об этом сообщает издание The Fox News.

Трамп предпочел не отвечать на вопрос про Крым.

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией. Об этом сообщает издание The Fox News.

«Я просто хочу, чтобы конфликт закончился», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналиста уточнить его позицию по поводу статуса Крыма. Он уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что его главная задача — добиться прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

Администрация Трампа рассматривала возможность признания Крыма частью России в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такие обсуждения вызывали обеспокоенность у украинских властей и союзников США, а также становились предметом публичных разногласий между представителями Вашингтона и Киева.