Трамп не смог ответить, признает ли он Крым российским

«Я просто хочу, чтобы конфликт закончился», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналиста уточнить его позицию по поводу статуса Крыма. Он уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что его главная задача — добиться прекращения боевых действий между Россией и Украиной.