Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше указали Украине на ее место

Украина является лишь буферной зоной, отделяющей Польшу от РФ. При этом вопрос границ соседнего государства не имеет для Варшавы значения. Об этом говорится в публикации газеты Mysl Polska.

Польше не принципиален вопрос границ Украины.

Украина является лишь буферной зоной, отделяющей Польшу от РФ. При этом вопрос границ соседнего государства не имеет для Варшавы значения. Об этом говорится в публикации газеты Mysl Polska.

«В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен», — написал обозреватель газеты Mysl Polska Марцин Скальски.

Также издание отмечает, что в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина. Текущее положение Киева открывает для Варшавы возможность диктовать свои условия в экономике и политике.

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям общественно-политической газеты Mysl Polska, Украина превратилась в объект для коммерческой эксплуатации, выходящей за рамки обычных межгосударственных отношений. Таким образом она может стать исключительной колонией для американцев.