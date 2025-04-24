В Польше указали Украине на ее место

«В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен», — написал обозреватель газеты Mysl Polska Марцин Скальски.