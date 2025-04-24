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В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения

Аэропорты Москвы и Калуги временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Калуга и Жуковский не принимают рейсы.

Аэропорты Москвы и Калуги временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Казани и Ульяновска. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.