В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.