В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения

Калуга и Жуковский не принимают рейсы.
Аэропорты Москвы и Калуги временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Казани и Ульяновска. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.