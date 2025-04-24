Шойгу назвал сроки начала войны Европы с Россией

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет», — отметил Шойгу в интервью агентству ТАСС. По его словам, уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с Россией.