Российское посольство предупредило участников СВО о риске ареста в Германии

В Германии могут арестовать за букву Z на плече.
Посольство России в Германии предупредило о возможном риске ареста в ФРГ для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает посольство.
«УК ФРГ формально не предусматривает ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В то же время для преследования участников боевых действий теоретически могут применяться другие смежные основания: 109h “Вербовка на военную службу в интересах иностранного государства”, 129b “Зарубежные криминальные и террористические организации”, 140 “Поощрение и одобрение преступлений” (в этом качестве здесь трактуют оправдание СВО на Украине, включая ношение символов Z, V и прочее)», — заявили «Известиям» в диппредставительстве.
Представители посольства подчеркнули, что на данный момент им не известно о случаях задержания или депортации граждан России, принимавших участие в СВО, германскими властями. Однако дипломатическое ведомство советует учитывать подобные риски, учитывая текущую политическую обстановку в Германии.
В посольстве также обратили внимание на агрессивную антироссийскую атмосферу, которая, по их мнению, формируется в немецком обществе и может повлиять на действия правоохранительных органов. Дипломаты рекомендуют гражданам России проявлять осторожность и учитывать возможные последствия при посещении территории Германии.