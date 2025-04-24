Российское посольство предупредило участников СВО о риске ареста в Германии

«УК ФРГ формально не предусматривает ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В то же время для преследования участников боевых действий теоретически могут применяться другие смежные основания: 109h “Вербовка на военную службу в интересах иностранного государства”, 129b “Зарубежные криминальные и террористические организации”, 140 “Поощрение и одобрение преступлений” (в этом качестве здесь трактуют оправдание СВО на Украине, включая ношение символов Z, V и прочее)», — заявили «Известиям» в диппредставительстве.