Экс-военного США отправили в колонию за передачу данных Китаю

«Являясь сотрудником армии, мужчина осознанно использовал доступ к закрытым компьютерным сетям правительства США для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов. Сведения касались, в частности, анализа военного потенциала США, планирования военных операций в отношении Тайваня, а также ситуации вокруг российско-украинского конфликта», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».