Губернатор Гусев сообщил об уничтожении десяти БПЛА в Воронежской области

Силами противовоздушной обороны на территории Воронежской области ликвидированы минимум 10 дронов боевиков ВСУ. Киевский режим атаковал российский регион в ночь на 24 апреля. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он отметил, что ВСУ били по одному из районов региона. Все беспилотники ликвидированы в небе над ним. По предварительным данным, пострадавших нет. Не сообщалось и о последствиях на земле.
Опасность беспилотной атаки в регионе сохраняется.
Днем 21 апреля в Воронежской области произошли инциденты со взрывами боеприпасов. Двое жителей пострадали. Их доставили в медучреждения. Врачам не удалось спасти пострадавших. Среди раненых оказался также ребенок. Он проходит лечение в Воронеже.