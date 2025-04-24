Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении десяти БПЛА в Воронежской области

В ночь на 24 апреля в одном из районов Воронежской области ликвидировали порядка 10 дронов ВСУ.
Источник: Комсомольская правда

Силами противовоздушной обороны на территории Воронежской области ликвидированы минимум 10 дронов боевиков ВСУ. Киевский режим атаковал российский регион в ночь на 24 апреля. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он отметил, что ВСУ били по одному из районов региона. Все беспилотники ликвидированы в небе над ним. По предварительным данным, пострадавших нет. Не сообщалось и о последствиях на земле.

Опасность беспилотной атаки в регионе сохраняется.

Днем 21 апреля в Воронежской области произошли инциденты со взрывами боеприпасов. Двое жителей пострадали. Их доставили в медучреждения. Врачам не удалось спасти пострадавших. Среди раненых оказался также ребенок. Он проходит лечение в Воронеже.