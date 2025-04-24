В Японии морпеха США обвиняют в изнасиловании местной жительницы

В Японии разгорается скандал — Американский военнослужащий, дислоцированный в Японии, обвинен в тяжком преступлении сексуального характера в отношении местной жительницы, передает агентство Kyodo.
По информации источников агентства в силовых структурах, преступление было совершено на территории военной базы в префектуре Окинава в декабре. Как установлено, военнослужащий морской пехоты США силой удерживал одну из сотрудниц обслуживающего персонала в служебном помещении и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При попытке вмешательства вторая работница базы также получила телесные повреждения.
В настоящее время уголовное дело направлено в органы прокуратуры для расследования.
На этом стратегически важном острове, где расположены основные американские военные мощности в Японии, включая гигантскую авиабазу Кадена, постоянные преступления военнослужащих США провоцируют растущее недовольство у местного населения.
Ранее KP.RU писал, что 25-летний летчик ВВС США Бреннон Вашингтон был приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в похищении и изнасиловании японской школьницы.