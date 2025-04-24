В Японии морпеха США обвиняют в изнасиловании местной жительницы

По информации источников агентства в силовых структурах, преступление было совершено на территории военной базы в префектуре Окинава в декабре. Как установлено, военнослужащий морской пехоты США силой удерживал одну из сотрудниц обслуживающего персонала в служебном помещении и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При попытке вмешательства вторая работница базы также получила телесные повреждения.