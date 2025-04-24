Шойгу заявил о тысячах нарушений пасхального перемирия.
Украина не соблюдала объявленное Россией пасхальное перемирие, допустив за 30 часов 4 900 нарушений. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Объявленное Россией на 30 часов пасхальное перемирие практически не выполнялось украинской стороной ни одного часа: 4 900 нарушений, в том числе 1 400 артобстрелов, 90 попыток ударов БПЛА, 6 атак», — заявил Шойгу в интервью ТАСС. По его словам, несмотря на многочисленные инциденты, фиксировалось общее снижение боевой активности со стороны украинских войск.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 19 по 21 апреля и выразил надежду на поддержку инициативы со стороны Украины. Однако, несмотря на это, украинские войска нанесли удары по приграничным российским регионам, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. Российские власти и эксперты связывают нарушения перемирия с тем, что президент Украины Владимир Зеленский, по их мнению, не полностью контролирует ситуацию на фронте.