Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 19 по 21 апреля и выразил надежду на поддержку инициативы со стороны Украины. Однако, несмотря на это, украинские войска нанесли удары по приграничным российским регионам, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. Российские власти и эксперты связывают нарушения перемирия с тем, что президент Украины Владимир Зеленский, по их мнению, не полностью контролирует ситуацию на фронте.