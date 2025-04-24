Десять беспилотников уничтожены над Воронежем

Силами ПВО уничтожено 10 БПЛА.
В ночь на 24 апреля 2025 года российские системы противовоздушной обороны сбили около десятка украинских беспилотников на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор региона в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется. В связи с этим жителей Воронежской области просят внимательно следить за официальными сообщениями от правительства региона и МЧС России, чтобы своевременно получать актуальную информацию.