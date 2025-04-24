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Десять беспилотников уничтожены над Воронежем

В ночь на 24 апреля 2025 года российские системы противовоздушной обороны сбили около десятка украинских беспилотников на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Силами ПВО уничтожено 10 БПЛА.

В ночь на 24 апреля 2025 года российские системы противовоздушной обороны сбили около десятка украинских беспилотников на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор региона в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется. В связи с этим жителей Воронежской области просят внимательно следить за официальными сообщениями от правительства региона и МЧС России, чтобы своевременно получать актуальную информацию.