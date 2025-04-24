Politico: Белый дом обсуждает снятие санкций с «Северного потока — 2»

Ранее сообщалось, что в проекте соглашения, подготовленном США, содержится требование передачи контроля над газопроводом «Газпрома», проходящим через Украину, американской корпорации. Переговоры по этому вопросу проходили в Вашингтоне и сопровождались напряженностью между делегациями, а украинское правительство консультировалось с юридической фирмой Hogan Lovells по вопросам соглашения о полезных ископаемых.