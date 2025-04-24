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Politico: Белый дом обсуждает снятие санкций с «Северного потока — 2»

В администрации президента США рассматривают возможность обсуждения снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Politico.

Санкции с Северного потока могут быть сняты.

В администрации президента США рассматривают возможность обсуждения снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Politico.

«Вопрос снятия санкций с газопровода “Северный поток 2” в рамках переговоров по Украине обсуждают в Белом доме», — пишет Politico. Издание ссылается на источники.

Ранее сообщалось, что в проекте соглашения, подготовленном США, содержится требование передачи контроля над газопроводом «Газпрома», проходящим через Украину, американской корпорации. Переговоры по этому вопросу проходили в Вашингтоне и сопровождались напряженностью между делегациями, а украинское правительство консультировалось с юридической фирмой Hogan Lovells по вопросам соглашения о полезных ископаемых.