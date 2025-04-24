При создании российского планшета похитили 6 млрд рублей: СК завершил расследование дела

Бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» (дочернее предприятие «Роснано», созданное для разработки отечественного планшета и других инновационных проектов) Борису Галкину предъявлено окончательное обвинение. Согласно судебным документам, доступным ТАСС, финальная сумма ущерба по делу составила около 6 млрд рублей.
Защита экс-руководителя компании указывает, что период полномочий ее подзащитного на посту гендиректора «Пластик лоджик» ограничивался 2012−2016 годами. При этом, по данным защиты, начиная с 2015 года 99% акций предприятия принадлежало «Роснано», что фактически делало его полностью зависимым от решений материнской компании.
Как следует из показаний обвиняемого, все ключевые решения, включая финансовые аспекты деятельности, принимались советом директоров «Роснано» через подконтрольные структуры, в том числе зарегистрированные за рубежом.
Напомним, что в октябре 2021 года пресс-служба ФСБ России заявила о вовлеченности бывшего руководителя «Пластик лоджик» в мошенническую схему. По данным ведомства, в ходе реализации проекта по разработке отечественного планшета было похищено свыше 13 млрд рублей, которые затем перевели в зарубежные юрисдикции.
Позднее KP.RU писал, что Галкин не признает вину в растрате денежных средств.