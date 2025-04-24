При создании российского планшета похитили 6 млрд рублей: СК завершил расследование дела

Напомним, что в октябре 2021 года пресс-служба ФСБ России заявила о вовлеченности бывшего руководителя «Пластик лоджик» в мошенническую схему. По данным ведомства, в ходе реализации проекта по разработке отечественного планшета было похищено свыше 13 млрд рублей, которые затем перевели в зарубежные юрисдикции.