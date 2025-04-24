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Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников

КУРСКАЯ ОБЛ., 24 апр — РИА Новости. Испаноязычные наемники зафиксированы в районе Горналя Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск «Север», ссылаясь на радиоперехват.

Источник: Reuters

Ранее источник в группировке «Север» сообщил, что командование ВСУ бросало на передовую наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные части с одного из участков в Курской области.

В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись радиоперехвата, на которой в начале украинские военнослужащие обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, а позже слышны переговоры на испанском языке.

«Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказал собеседник агентства.

Начальник разведки с позывным Лавина накануне сообщил РИА Новости, что российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» приступили к боевым действиям в районе населенного пункта Горналь, зайдя в него с нескольких направлений.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения «Севера» развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.

Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.