Источник: в районе Горналя перехватили переговоры испаноязычных наемников

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения «Севера» развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.