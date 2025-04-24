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Трамп прокомментировал итоги переговоров по Украине

Переговоры по Украине, прошедшие в Лондоне, завершились положительно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп положительно оценил переговоры в Лондоне.

Переговоры по Украине, прошедшие в Лондоне, завершились положительно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, они прошли хорошо», — прокомментировал Дональд Трамп итоги встречи по Украине. Трансляцию вел Fox News.

Ранее Трамп уже отмечал прогресс в урегулировании украинского конфликта, заявляя о «очень хороших» шагах и успешных переговорах, в том числе с участием России. Тогда он пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшие дни, подчеркнув положительный характер встреч, прошедших на полях международных саммитов.