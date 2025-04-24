Гусев: над Воронежской областью уничтожили около десяти беспилотников

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Воронежской областью, проинформировал Александр Гусев.
Губернатор уточнил, что речь идёт о примерно десяти беспилотниках.
Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram.
Губернатор Воронежской области отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Тульской областью.