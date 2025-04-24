Переговоры наемников на испанском языку были зафиксированы в Курской области.
Испаноязычные наемники были замечены в районе населенного пункта Горналь Курской области. Об этом сообщают в группировке войск «Север».
«Ранее мы фиксировали их у Горналя. И сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказал источник РИА Новости.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Север» вошли в окрестности села Горналь, которое вместе с Олешней остается под контролем ВСУ в Курской области. В этом районе продолжаются бои, украинские силы активно обороняются, пытаясь удержать позиции.