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Испаноязычные наемники были замечены в Курской области

Испаноязычные наемники были замечены в районе населенного пункта Горналь Курской области. Об этом сообщают в группировке войск Север .

Переговоры наемников на испанском языку были зафиксированы в Курской области.

Испаноязычные наемники были замечены в районе населенного пункта Горналь Курской области. Об этом сообщают в группировке войск «Север».

«Ранее мы фиксировали их у Горналя. И сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказал источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Север» вошли в окрестности села Горналь, которое вместе с Олешней остается под контролем ВСУ в Курской области. В этом районе продолжаются бои, украинские силы активно обороняются, пытаясь удержать позиции.