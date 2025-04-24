Два вагона поезда горели в Хабаровском крае

В Комсомольском районе горели два вагона поезда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Пожар произошел накануне, 23 апреля, на третьем пути станции Кенай. Горели вагоны хозяйственного поезда Путевой машинной станции № 233 Дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД».
Работники организовали в них кухню, где готовили еду и обедали. Пожар потушили, пострадавших нет.
— Ванинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о пожарной безопасности, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее в Ванинском районе пассажирский поезд «Советская Гавань — Владивосток» столкнулся с грузовиком.