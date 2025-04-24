План Трампа напоминает раздел Германии после Второй мировой войны, заявил Райтц.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине имеет явные параллели с разделом нацистской Германии после Второй мировой войны. Об этом заявил журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц.
«Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны», — сказал Райтц в эфире youtube-канала Focus.
По его мнению, Крым может быть закреплен за Россией «почти в соответствии с международным правом», а восток Украины фактически окажется под российской юрисдикцией. Он также отметил, что обязательства по Крыму аналогичны немецким восточным территориям, а меньшая ответственность за Восточную Украину сопоставима со статусом ГДР.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКиев сорвал важные переговоры по конфликту из-за истерик по Крыму.
Вчера, 23 апреля, в Лондоне должны были пройти переговоры по урегулированию конфликта с участием Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но они были отменены из-за отказа госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа участвовать в встрече. Причиной стало нежелание Владимира Зеленского признать Крым частью России, что является одним из ключевых условий плана Трампа по завершению конфликта. Согласно The Washington Post, США планировали предложить на встрече признание Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Украины. Однако Зеленский на отрез отказался от этой идеи, заявив, что Крым «это территория народов Украины».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, который Украина и многие страны Запада не признают. Само голосование в соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.