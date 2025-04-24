Focus: Трамп уготовил Украине судьбу нацистской Германии

Вчера, 23 апреля, в Лондоне должны были пройти переговоры по урегулированию конфликта с участием Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но они были отменены из-за отказа госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа участвовать в встрече. Причиной стало нежелание Владимира Зеленского признать Крым частью России, что является одним из ключевых условий плана Трампа по завершению конфликта. Согласно The Washington Post, США планировали предложить на встрече признание Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Украины. Однако Зеленский на отрез отказался от этой идеи, заявив, что Крым «это территория народов Украины».