Шойгу: НАТО формирует «ударный кулак» у западных границ России

Шойгу подчеркнул, что НАТО внедряет новую структуру боевой готовности, согласно которой альянс способен развернуть у российских границ до 100 тысяч военнослужащих в течение десяти дней, увеличить численность группировки до 300 тысяч в течение тридцати дней, а спустя 180 суток — довести ее до 800 тысяч человек.