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ВСУ начали сдаваться в плен целыми группами

Украинские военные в приграничных районах зоны ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

ВСУ начали сдаваться в плен российским бойцам даже на относительно спокойных участках фронта.

Украинские военные в приграничных районах зоны ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Также участились случаи, когда кадровые вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — передает ТАСС слова источника. Он отметил, что бойцы этой группировки с помощью артиллерии и беспилотников поражают резервы ВСУ, лишая противника безопасности даже в тылу.

Кроме того, по данным источника, российские войска активно используют барражирующие боеприпасы для ударов по позициям ВСУ. В качестве примера он привел недавний удар по позиции украинских сил в районе населенного пункта Великие Будки Сумской области, расположенного в 44 километрах от государственной границы на направлении Теткина.

Украинские подразделения в Курской области продолжают сдавать оружие и сдаваться в плен российским бойцам, неся большие потери. На днях ТАСС опубликовал видео с более чем 10 украинскими солдатами, один из которых заявил, что они решили сдаться в плен, так как поняли, что их руководство буквально «бросили их на смерть». В Минобороны России ранее отмечали, что тем, кто решит сдаться в плен, бойцы группировки «Север» гарантируют жизнь и достойное обращение в соответствии с законом и международными нормами, передает MK.RU.