ВСУ начали сдаваться в плен целыми группами

Украинские подразделения в Курской области продолжают сдавать оружие и сдаваться в плен российским бойцам, неся большие потери. На днях ТАСС опубликовал видео с более чем 10 украинскими солдатами, один из которых заявил, что они решили сдаться в плен, так как поняли, что их руководство буквально «бросили их на смерть». В Минобороны России ранее отмечали, что тем, кто решит сдаться в плен, бойцы группировки «Север» гарантируют жизнь и достойное обращение в соответствии с законом и международными нормами, передает MK.RU.