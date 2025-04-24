ВСУ собираются дезинформировать российские войска в Сумской области.
Подразделения психологической борьбы ВСУ планируют дезинформировать российские вооруженные силы относительно ситуации в Сумской области. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«В операции активно участвуют подразделения психологической борьбы противника, которым поставлена задача ввести в заблуждение российское командование публикацией бесконечного количества роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона», — сообщили источник в силовом ведомстве. Его слова передает ТАСС.
Таким образом противник стремится заманить российские войска на значительное расстояние вглубь территории Украины, истощить их в ходе продолжительных боевых действий и в конечном итоге вынудить российские подразделения отойти к государственной границе. Помимо этого, противник намерен организовать масштабную рассылку сообщений с недостоверными координатами военных объектов с целью предъявления обвинений Российской Федерации в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Информацию об этом собираются опубликовать в западных СМИ для разжигания ненависти к РФ.