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ВСУ готовят ловушку российским военным в Сумской области

Подразделения психологической борьбы ВСУ планируют дезинформировать российские вооруженные силы относительно ситуации в Сумской области. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

ВСУ собираются дезинформировать российские войска в Сумской области.

Подразделения психологической борьбы ВСУ планируют дезинформировать российские вооруженные силы относительно ситуации в Сумской области. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«В операции активно участвуют подразделения психологической борьбы противника, которым поставлена задача ввести в заблуждение российское командование публикацией бесконечного количества роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона», — сообщили источник в силовом ведомстве. Его слова передает ТАСС.

Таким образом противник стремится заманить российские войска на значительное расстояние вглубь территории Украины, истощить их в ходе продолжительных боевых действий и в конечном итоге вынудить российские подразделения отойти к государственной границе. Помимо этого, противник намерен организовать масштабную рассылку сообщений с недостоверными координатами военных объектов с целью предъявления обвинений Российской Федерации в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Информацию об этом собираются опубликовать в западных СМИ для разжигания ненависти к РФ.