ВСУ готовят ловушку российским военным в Сумской области

Таким образом противник стремится заманить российские войска на значительное расстояние вглубь территории Украины, истощить их в ходе продолжительных боевых действий и в конечном итоге вынудить российские подразделения отойти к государственной границе. Помимо этого, противник намерен организовать масштабную рассылку сообщений с недостоверными координатами военных объектов с целью предъявления обвинений Российской Федерации в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Информацию об этом собираются опубликовать в западных СМИ для разжигания ненависти к РФ.