Один полицейский погиб, второй пострадал на службе в Жамбылской области

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на своей Instagram-странице выразил соболезнования родным погибшего полицейского.
"Выражаю соболезнования родным и близким инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области, старшего лейтенанта полиции Нуржана Дунбаева, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей.
Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку.
Второму сотруднику экипажа инспектору патрульной полиции Бекзату Сотаеву желаю скорейшего выздоровления", — написал министр.
Сотруднику МВД было 44 года.
Другие подробности ДТП неизвестны.