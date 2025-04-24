Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один полицейский погиб, второй пострадал на службе в Жамбылской области

В Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший лейтенант полиции Нуржан Дунбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на главу МВД.

Источник: instagram.com/sadenov_online

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на своей Instagram-странице выразил соболезнования родным погибшего полицейского.

"Выражаю соболезнования родным и близким инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области, старшего лейтенанта полиции Нуржана Дунбаева, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей.

Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку.

Второму сотруднику экипажа инспектору патрульной полиции Бекзату Сотаеву желаю скорейшего выздоровления", — написал министр.

Сотруднику МВД было 44 года.

Другие подробности ДТП неизвестны.