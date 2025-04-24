В Красноярском крае за сутки потушили 36 пожаров

За сутки было зарегистрировано 15 палов травы на общей площади свыше 20 га. Один из них произошёл вечером в Красноярске в районе ул. Даурская. Тушение осложняли сильные порывы ветра. Пожар ликвидировали на площади 1 га, предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.