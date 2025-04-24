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В Красноярском крае за сутки потушили 36 пожаров

Также за сутки было зарегистрировано 15 палов травы.

Источник: AP 2024

В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили 36 пожаров. Об этом сообщили в управлении МЧС России.

Так, в Шарыпове утром 23 апреля загорелась хозпостройка с курицами на ул. Зелёная роща. Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. В результате происшествия погибли 23 птицы. Предварительно, возгорание случилось из-за короткого замыкания.

За сутки было зарегистрировано 15 палов травы на общей площади свыше 20 га. Один из них произошёл вечером в Красноярске в районе ул. Даурская. Тушение осложняли сильные порывы ветра. Пожар ликвидировали на площади 1 га, предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.

Также в МЧС сообщают, что спасатели дважды за сутки выезжали на ликвидацию последствий ДТП.