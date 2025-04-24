В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы: что известно об обстановке в городах

В Киеве этой ночью было слышно несколько взрывов. По данным телеканала TCH, как минимум произошло четыре хлопка. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Других подробностей пока нет.