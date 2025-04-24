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В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы: что известно об обстановке в городах

В ночь на 24 апреля в Киеве четыре раза прогремели взрывы, в стране была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство РБК-Украина .

В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы.

В ночь на 24 апреля в Киеве четыре раза прогремели взрывы, в стране была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

Помимо прочего, уже 10-ый по счету взрыв произошел в Харькове. Похожая ситуация в Житомире. Все 20 областей Украины находятся в так называемой «красной зоне» (территория, где ведутся активные боевые действия — прим. URA.RU), звучат сирены. Подробнее об обстановке в стране — в материале URA.RU.

Киев.

В Киеве этой ночью было слышно несколько взрывов. По данным телеканала TCH, как минимум произошло четыре хлопка. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Других подробностей пока нет.

Харьков.

В Харькове за ночь прогремели 10 взрывов. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина». Информацию также подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Николаев и Павлоград.

Также этой ночью один взрыв произошел в Николаеве на юге Украины и Павлограде. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Более подробной информации пока нет.

Остальные регионы.

Согласно украинским СМИ, сирены также сработали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Помимо этого, все 20 областей Украины продолжают находиться в «красной зоне».