Российские бойцы вдвоем держали оборону в Тарасовке 46 дней

«По подвалу, который мы заняли, били [дронами] то камикадзе, то “Баба Яга” со сбросами. Сколько было ударов, мы не считали. Десятки. Они в одну точку долбили, надеялись, что мы выйдем. Но мы держались», — сказал «Беркут» в интервью KP.RU.