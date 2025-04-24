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Житель Красноярского края от имени бывшей ложно сообщал о бомбах

Таким образом он хотел отомстить своей бывшей возлюбленной.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Красноярске 22-летнего парня за три ложных сообщения о минировании. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, в марте 2025 года подозреваемый от имени своей бывшей девушки два раза сообщил в МВД о якобы заложенных бомбах в колледже и ТРЦ в Канске.

Полицейские и сотрудники ФСБ нашли парня и задержали его в Красноярске. В ходе допроса он признался, что таким образом хотел отомстить своей бывшей возлюбленной.

«Также во время следствия установлено, что юноша причастен к ещё одному ложному сообщению об опасности в одном из ТРЦ, расположенном в Советском районе краевого центра», — сообщили в МВД.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о минировании). Теперь подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.