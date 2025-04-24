Житель Красноярского края от имени бывшей ложно сообщал о бомбах

По данным следствия, в марте 2025 года подозреваемый от имени своей бывшей девушки два раза сообщил в МВД о якобы заложенных бомбах в колледже и ТРЦ в Канске.
Полицейские и сотрудники ФСБ нашли парня и задержали его в Красноярске. В ходе допроса он признался, что таким образом хотел отомстить своей бывшей возлюбленной.
«Также во время следствия установлено, что юноша причастен к ещё одному ложному сообщению об опасности в одном из ТРЦ, расположенном в Советском районе краевого центра», — сообщили в МВД.
В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о минировании). Теперь подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.