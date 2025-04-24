Найдено объяснение синяку на лице Папы Римского

Синяк на лице Папы Римского мог появиться в результате падения, считает невролог.
Гематома, обнаруженная на лице скончавшегося Папы Римского Франциска и отчетливо заметная на опубликованных посмертных снимках, вероятнее всего образовалась в результате падения, спровоцированного инсультом. Об этом рассказала руководитель инсультного отделения госпиталя Сан-Камилло в Риме, невролог Сабрина Антиколи.
«Травма [могла появиться] при падении из-за гемиплегии (полный паралич одной стороны тела — прим. URA.RU)», — объяснила Антиколи в интервью итальянской газете Il Messagero. Она также сказала, что другой возможной причиной появления синяка могла стать внезапная потеря сознания.
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Невролог отметила, что точная причина инсульта у понтифика остается неустановленной: неизвестно, был ли это ишемический или геморрагический тип заболевания. По словам Антиколи, при геморрагическом инсульте летальность достигает 50%. Кроме того, врач добавила, что наличие двусторонней пневмонии в сочетании с сердечной недостаточностью могло значительно увеличить риски для жизни 88-летнего Франциска.
Накануне в Ватикане в соборе Святого Петра состоялась прощальная церемония с Папой Римским. Она продлится до 25 апреля. На похоронах, которые пройдут 26 апреля, Россию будет представлять министр культуры Ольга Любимова, передает телеканал 360. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.