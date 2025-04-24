Найдено объяснение синяку на лице Папы Римского

Невролог отметила, что точная причина инсульта у понтифика остается неустановленной: неизвестно, был ли это ишемический или геморрагический тип заболевания. По словам Антиколи, при геморрагическом инсульте летальность достигает 50%. Кроме того, врач добавила, что наличие двусторонней пневмонии в сочетании с сердечной недостаточностью могло значительно увеличить риски для жизни 88-летнего Франциска.