Осужденная дочь убитого экс-мэра Самары хотела открыть бизнес в Израиле

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва, хотела открыть бизнес в Израиле, связанный с ветеринарией, указано в материалах дела, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ленинский районный суд Самары в 2022 году приговорил Тархову к семи годам колонии.
Во время процесса стало известно, что Тархова говорила о желании поехать в Израиль и открыть «зооклинику» или другой бизнес, связанный с ветеринарией. Согласно материалам, именно для этого ей нужны были деньги.
Ранее сообщалось, что Тархова не признала свою вину в вымогательстве и настаивала, что просто хотела вернуть долг для отца.
В настоящее время к уголовной ответственности привлечена внучка экс-мэра Самары Екатерина.
Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.