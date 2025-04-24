Шойгу озвучил неожиданную позицию Китая по СВО

Шойгу ранее заявил, что в условиях провала реализации своих намерений на украинской территории западные страны могут предпринять действия, направленные на дестабилизацию обстановки в России, передает телеканал 360. Помимо этого Запад также попытается спровоцировать внутреннюю нестабильность в Закавказье и в Молдавии.