Камчатка под пеплом: жители нескольких поселков страдают от активности вулкана Безымянный. Фото, видео

Безымянный является одним из самых активных вулканов в мире.
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 11 км над уровнем моря. Пеплопад накрыл три близлежащих поселка: Лазо, Атласово и Таежный. Губернатор региона Владимир Солодов объявил режим повышенной готовности в данных населенных пунктах. Огненному исполину уже присвоен «красный код» авиационной опасности. Подробнее о пеплопаде на Камчатке — в материале URA.RU.
Безымянный — один из самых активных вулканов мира.
Вулкан расположен на территории природного парка «Ключевской» — в 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Это один из самых известных, активных и наблюдаемых не только на Камчатке, но и во всем мире. Второе его название «Безымянная Сопка».
Высота вулкана Безымянный составляет 2882 метра. До катастрофического извержения в 1956 году она превышала 3050 метра. Вулкан имеет кратер диаметром 1,3 на 2,8 метра и склоны, заполненные лавовыми потоками и 16 куполами, один из которых — Плотина, сохранившийся с ранней активности. Извержение 1956 года стало одним из самых мощных в истории вулкана, сопровождавшимся сотнями землетрясений, столбами огня и газа высотой до 40 км. В настоящее время за этим вулканом осуществляется постоянный мониторинг.
Когда начал извергаться вулкан.
В поселках Лазо, Атласово и Таежный Мильковского округа зафиксированы пеплопадыФото: telegram-канал «Новости Камчатки | 41 Регион».
Активность вулкана начала расти с 21 апреля, по одному из склонов стали литься лавовые массы. Уже 22 апреля вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту трех км, тогда его шлейф протянулся на 45 км на запад-юго-запад, передает ТАСС. Ему присвоили «оранжевый код», который предупреждает об опасности для авиаперевозок.
На следующий день выброс пепла уже произошел на высоту до 9 км. При этом пеплопада в населенных пунктах тогда еще не было. Сегодня, 24 апреля, вулкан выбросил пепел на высоту 11 км над уровнем моря. По данным telegram-канала Shot, ему был присвоен «красный код» авиационной опасности. Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов.
Высота столба пепла 23 апреля составила до девяти километров над уровнем моряФото: telegram-канал «Новости Камчатки — Кам 24».
Какие регионы пострадали от пеплопада.
В ГУ МЧС по региону заявили, что жизнедеятельность населения из-за пеплопада не нарушенаФото: telegram-канал «Новости Камчатки | 41 Регион».
Пеплопады были зафиксированы в поселках Лазо, Атласово и Таежный Мильковского округа. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Он также сообщил, что администрации населенных пунктов перевели в режим повышенной готовности. Власти получили рекомендацию обеспечить население средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Все водозаборные станции временно приостановили свою работу.
В региональном МЧС сообщили, что угрозы для жизни населения нет, однако жителям советуют не покидать дома до улучшения ситуации. Пепел может распространиться и на поселок Козыревск.
Чем опасен пеплопад и как себя вести.
Свежий вулканический пепел очень опасен, так как состоит из остроугольных обломков и вулканического стекла, удерживающих электростатический заряд и капли коррозийных кислот. В связи с этим, при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов.
Для авиации вулканические выбросы также опасны: частицы пепла могут вызвать поломку двигателей самолетов. Кроме того, серные и коррозийные элементы в воздухе могут вызывать аллергии, респираторные заболевания, отравление животных и воды, а также повредить оборудования, передает aif.ru.
В ГУ МЧС России по Камчатскому краю порекомендовали без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу. В доме же следует закрыть все двери и окна. В случае выхода на свежий воздух необходимо надеть респиратор или марлевую повязку. Если кто-то находился на улице во время пеплопада, ему не следует вносить одежду в дом. При экстренных ситуациях звонить по номеру 112.