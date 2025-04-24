Камчатка под пеплом: жители нескольких поселков страдают от активности вулкана Безымянный. Фото, видео

На следующий день выброс пепла уже произошел на высоту до 9 км. При этом пеплопада в населенных пунктах тогда еще не было. Сегодня, 24 апреля, вулкан выбросил пепел на высоту 11 км над уровнем моря. По данным telegram-канала Shot, ему был присвоен «красный код» авиационной опасности. Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов.