Украинские власти планируют кровавую провокацию для срыва мирных переговоров, считает Рогов.
Власти Украины могут готовить провокацию с применением насилия, чтобы сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта в стране. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Согласно информации, полученной по нескольким каналам, в окружении Зеленского обсуждают возможность кровавой провокации, чтобы окончательно сорвать переговоры по урегулированию конфликта и свернуть все мирные инициативы [президента США Дональда] Трампа», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости.
Рогов отметил, что провокация возможна как на территории российских регионов, так и в зонах, находящихся под контролем ВСУ. После этого, по его словам, может последовать попытка возложить ответственность за произошедшее на Россию и обвинить ее в данном инциденте. Рогов также отметил, что за действиями Зеленского стоят британские разведывательные службы, действующие по поручению глобалистских кругов.
Ранее стало известно, что президента США Дональда Трампа разочаровала политика украинского лидера Владимира Зеленского, передает телеканал 360. В Белом доме считают, что глава киевского режима движется в неверном направлении.