Рогов отметил, что провокация возможна как на территории российских регионов, так и в зонах, находящихся под контролем ВСУ. После этого, по его словам, может последовать попытка возложить ответственность за произошедшее на Россию и обвинить ее в данном инциденте. Рогов также отметил, что за действиями Зеленского стоят британские разведывательные службы, действующие по поручению глобалистских кругов.