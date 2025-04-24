В Соликамске осуждена за хищение денежных средств сотрудница почтового отделения

Женщина признана виновной в присвоении вверенных лицу денежных средств в крупном размере с использованием своего служебного положения.
Суд установил, что, возглавляя отделение почтовой связи, фигурантка с февраля по сентябрь прошлого года похитила 500 тыс. рублей, полученные от населения за оказание почтовых услуг и принадлежащие АО «Почта России».
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа. В рамках рассмотрения гражданского дела также было удовлетворено исковое заявление АО «Почта России» о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба. Приговор суда еще не вступил в законную силу.