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В Соликамске осуждена за хищение денежных средств сотрудница почтового отделения

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор начальнику местного отделения почтовой связи.

Источник: AP 2024

Женщина признана виновной в присвоении вверенных лицу денежных средств в крупном размере с использованием своего служебного положения.

Суд установил, что, возглавляя отделение почтовой связи, фигурантка с февраля по сентябрь прошлого года похитила 500 тыс. рублей, полученные от населения за оказание почтовых услуг и принадлежащие АО «Почта России».

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа. В рамках рассмотрения гражданского дела также было удовлетворено исковое заявление АО «Почта России» о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба. Приговор суда еще не вступил в законную силу.