В Буздякском районе Башкирии зарегистрирован самый высокий уровень смертности

В первые два месяца 2025 года в Башкирии зафиксировано 8 827 случаев смерти. Согласно данным региональных статистиков, по сравнению с тем же периодом прошлого года показатель смертности уменьшился на 0,7%. Однако в ряде районов региона статистика по числу умерших вызывает обеспокоенность.