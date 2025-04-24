В Буздякском районе Башкирии зарегистрирован самый высокий уровень смертности

В первые два месяца 2025 года в Башкирии зафиксировано 8 827 случаев смерти. Согласно данным региональных статистиков, по сравнению с тем же периодом прошлого года показатель смертности уменьшился на 0,7%. Однако в ряде районов региона статистика по числу умерших вызывает обеспокоенность.
Средний уровень смертности по республике за январь и февраль текущего года достиг 13,5 человек на тысячу населения. Наибольшее значение этого показателя отмечено в Буздякском районе, где на каждую тысячу жителей пришлось 24 смертельных случая.
Повышенные цифры также зарегистрированы в Кигинском районе (23,5 на тысячу), Федоровском (23), Альшеевском (21,7) и Нуримановском (21,7) районах.
Наиболее благополучная ситуация сложилась в Уфимском районе с показателем 9,3 умерших на тысячу человек. К территориям с относительно низкой смертностью также относятся Уфа (10,3), Нефтекамск (10,4), Октябрьский (10,7) и Агидель (11,4).
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