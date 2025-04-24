В Свердловской области сократилось число ДТП

Также есть и другие причины. Одной из главных остаётся неправильный выбор скорости на дороге. Она зачастую не соответствует дорожной обстановке, и водители теряют контроль над автомобилем. Ещё одной причиной возникновения ДТП стала очередность движения. Водители могут пренебречь правилами пропуска друг друга на дорогах. Они нарушают очерёдность проезда перекрёстков и сложных участков, это и провоцирует ДТП.