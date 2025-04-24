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В Свердловской области сократилось число ДТП

За сутки в Свердловской области произошло 98 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

По данным на утро 24 апреля, за сутки в Свердловской области зарегистрировано 98 ДТП. Это на 24 аварии меньше, чем за прошлые сутки.

Два из 98 дорожно-транспортных происшествий привели к травмам четырёх участников движения, среди которых один ребёнок.

— Одна из основный причин аварий — невнимательность и эмоциональное напряжение. Отвлечённость, конфликтные состояния за рулём провоцируют происшествия, — сообщают в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Также есть и другие причины. Одной из главных остаётся неправильный выбор скорости на дороге. Она зачастую не соответствует дорожной обстановке, и водители теряют контроль над автомобилем. Ещё одной причиной возникновения ДТП стала очередность движения. Водители могут пренебречь правилами пропуска друг друга на дорогах. Они нарушают очерёдность проезда перекрёстков и сложных участков, это и провоцирует ДТП.

Чтобы избежать аварий, водитель должен быть сконцентрированным, чётко соблюдать правила дорожного движения и избегать управления транспортом в условиях стресса или конфликта.