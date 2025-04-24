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В Башкирии пожар унес жизнь 75-летней женщины

Пожар унес жизнь 75-летней женщины в Чекмагушевском районе.

Источник: МЧС по РБ

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в селе Старокалмашево вечером 23 апреля вспыхнула квартира в жилом двухквартирном доме на улице Нефтяников. По прибытии на место огнеборцев МЧС России пламя перекинулось на крышу. Горение удалось ликвидировать на 25 «квадратах» и не допустить распространения огня на соседнюю квартиру.

Из помещения пожарные вытащили пожилую женщину и передали её медикам. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, к сожалению, она скончалась.

Сейчас причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.