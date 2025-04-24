В Башкирии пожар унес жизнь 75-летней женщины

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в селе Старокалмашево вечером 23 апреля вспыхнула квартира в жилом двухквартирном доме на улице Нефтяников. По прибытии на место огнеборцев МЧС России пламя перекинулось на крышу. Горение удалось ликвидировать на 25 «квадратах» и не допустить распространения огня на соседнюю квартиру.