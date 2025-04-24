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Труп лежал на полу: в горящем доме в СНТ нашли погибшего омича

На месте ЧП отработали 15 спасателей.
Источник: МЧС РФ

23 апреля в девятом часу утра произошла трагедия в садовом товариществе Октябрьского округа. При пожаре погиб мужчина. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

«Горел дом на площади в 36 квадратов. Возгорание ликвидировали 15 огнеборцев, задействовав 4 единицы техники. Во время тушения пожара на полу было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе министерства.

Спасатели ликвидировали открытое горение в 9:15. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины, которые привели к смертельному пожару в СНТ.

Ранее «КП Омск» рассказала, как молодой мужчина погиб от рук своего отчима.