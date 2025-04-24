Труп лежал на полу: в горящем доме в СНТ нашли погибшего омича

«Горел дом на площади в 36 квадратов. Возгорание ликвидировали 15 огнеборцев, задействовав 4 единицы техники. Во время тушения пожара на полу было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе министерства.