Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Чили

У побережья Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 Данные о побземных толчках опубликовал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах на юго-запад от Овалье — города с населением порядка 77,1 тыс. жителей. Гипоцентр сейсмического события находился на глубине 14 километров под поверхностью.
На данный момент сведений о жертвах, пострадавших или повреждениях инфраструктуры не зафиксировано. Специалисты также не объявляли предупреждения о возможном цунами.
Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Позднее сейсмолог Ахмет Эрджан пояснил, что произошедшее землетрясение не представляет собой катастрофическое событие, которого опасаются жители Стамбула. Специалист ззаявил, что наблюдаемые подземные толчки — лишь результат естественного сброса тектонического напряжения.