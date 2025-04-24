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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Чили

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у чилийского побережья.

Источник: Комсомольская правда

У побережья Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 Данные о побземных толчках опубликовал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах на юго-запад от Овалье — города с населением порядка 77,1 тыс. жителей. Гипоцентр сейсмического события находился на глубине 14 километров под поверхностью.

На данный момент сведений о жертвах, пострадавших или повреждениях инфраструктуры не зафиксировано. Специалисты также не объявляли предупреждения о возможном цунами.

Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Позднее сейсмолог Ахмет Эрджан пояснил, что произошедшее землетрясение не представляет собой катастрофическое событие, которого опасаются жители Стамбула. Специалист ззаявил, что наблюдаемые подземные толчки — лишь результат естественного сброса тектонического напряжения.