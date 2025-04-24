Власти Уфы объяснили периодический сход трамваи Pesa с рельсов

На заседании экспертного совета в Госсобрании Башкирии, посвященном транспортным проблемам, начальник уфимского управления транспорта и связи Олег Хмарин объяснил, почему новые трамваи Pesa, привезенные из Москвы, нередко сходят с рельсов.
Основной причиной он назвал неудовлетворительное состояние городской инфраструктуры. Хмарин отметил, что за короткий срок эксплуатации этих вагонов уже произошло несколько подобных инцидентов. Среди ключевых факторов — недостаточная зимняя подготовка путей, а также износ рельсов, из-за чего весной колея расширялась под тяжестью новых трамваев.
По его словам, все случаи фиксируются специальной комиссией, после чего принимаются срочные меры для устранения проблем и предотвращения повторных происшествий. Однако Хмарин подчеркнул, что модернизация трамвайной инфраструктуры требует значительных вложений и времени, поэтому моментально решить все вопросы невозможно — необходима планомерная работа.
В настоящее время в Уфе эксплуатируется 22 трамвая Pesa, а в ближайшие два месяца ожидается поставка еще 20 вагонов. К концу года их количество достигнет 69 единиц. Учитывая срок службы такого транспорта, эти трамваи, по сути, только завершили этап обкатки.
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