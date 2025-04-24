Власти Уфы объяснили периодический сход трамваи Pesa с рельсов

В настоящее время в Уфе эксплуатируется 22 трамвая Pesa, а в ближайшие два месяца ожидается поставка еще 20 вагонов. К концу года их количество достигнет 69 единиц. Учитывая срок службы такого транспорта, эти трамваи, по сути, только завершили этап обкатки.