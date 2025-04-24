Займы под 100 процентов: в Казахстане разоблачили подпольного кредитора

По данным следствия, с 2020 года житель региона, не имея лицензии, выдавал займы под проценты и залог через онлайн-платформы. Чтобы придать сделкам вид легитимного займа, в договоры он намеренно включал завышенные суммы — до 100 процентов годовых, уже с учетом заранее начисленных вознаграждений.
Общая сумма незаконно выданных в долг средств превысила 100 миллионов тенге.
Пострадавшие оказывались в долговой ловушке
Как сообщили в АФМ, от действий подозреваемого пострадали простые граждане. В поисках срочной финансовой помощи они попадали в кабальные условия с высоким процентом и угрозой потери имущества.
Схема легализации доходов
Для сокрытия происхождения доходов подозреваемый привлек знакомого бухгалтера. Вместе они оформили фиктивную деятельность автосервиса, зарегистрировав индивидуальное предпринимательство. С доходов регулярно оформлялись фискальные чеки, хотя СТО фактически не функционировала.
Таким образом было легализовано более 60,6 миллиона тенге, полученных от незаконной деятельности.
С санкции суда наложен арест на квартиру подозреваемого и денежные средства на его счетах на сумму 28 миллионов тенге. Расследование продолжается.