Займы под 100 процентов: в Казахстане разоблачили подпольного кредитора

По данным следствия, с 2020 года житель региона, не имея лицензии, выдавал займы под проценты и залог через онлайн-платформы. Чтобы придать сделкам вид легитимного займа, в договоры он намеренно включал завышенные суммы — до 100 процентов годовых, уже с учетом заранее начисленных вознаграждений.