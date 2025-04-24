Шойгу предупредил о риске начала Третьей мировой войны

«Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами. Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.