Подожгла вату между пальцами сына за съеденные без разрешения сладости: в Ташкентской области мать приговорили к двум годам лишения свободы

На днях в суде состоялось слушание по этому делу, сообщили журналисты телеканала «Миллий». Мать признала свою вину и, выступая с последним словом, сказала: «Если мой сын не простит меня, я всё равно, как мать, прошу у него прощения. Всё, что я делала, было ради него. В тот день я не сдержалась, сорвалась, не справилась с эмоциями».