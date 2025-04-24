Подожгла вату между пальцами сына за съеденные без разрешения сладости: в Ташкентской области мать приговорили к двум годам лишения свободы

В результате ребёнок получил термические ожоги 1−2 степени. Травмы были зафиксированы медицинскими службами, а после резонанса в обществе делом занялись следственные органы.
На днях в суде состоялось слушание по этому делу, сообщили журналисты телеканала «Миллий». Мать признала свою вину и, выступая с последним словом, сказала: «Если мой сын не простит меня, я всё равно, как мать, прошу у него прощения. Всё, что я делала, было ради него. В тот день я не сдержалась, сорвалась, не справилась с эмоциями».
Своё жестокое поведение женщина попыталась оправдать якобы стремлением «воспитать дисциплину» у ребёнка.
Однако суд расценил её действия как истязание и признал виновной по пункту «а» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса. Приговор — два года лишения свободы.
Этот случай вновь остро поставил вопрос о жестоком обращении с детьми и границах так называемого «воспитания». Медики подчёркивают, что последствия таких действий могут быть не только физическими, но и глубоко психологическими — ведь травмы, нанесённые близким человеком, заживают дольше всего.