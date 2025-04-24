В Челябинске подростки украли из автобуса аварийный молоток

В Челябинске зафиксирован очередной случай вандализма в общественном транспорте. На этот раз два подростка срезали в автобусе аварийный молоток и скрылись. Видео с камер опубликовали в пресс-службе МУП «Служба организация движения».
Молотки в автобусах закреплены особым антивандальным тросиком. Однако хулиганы подготовились и принесли с собой кусачки, что говорит об умышленности их действий. Они срезали молоток на глазах у пассажиров и скрылись. Вандалов никто не остановил.
«За последние несколько лет вандализм в общественном транспорте стал массовым явлением. Подобные случаи получают широкое распространение, в том числе, и из-за безучастного отношения других пассажиров к происходящему», — прокомментировали в пресс-службе муниципального предприятия.
Пассажиров призвали постараться воспрепятствовать нарушению, если они увидели акт хулиганства или вандализма в общественном транспорте.