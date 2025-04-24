В Екатеринбурге при пожаре погиб житель многоэтажки

В Екатеринбурге сегодня, 24 апреля, произошел пожар в семиэтажке на ул. Анны Бычковой. Погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сигнал о пожаре поступил в 05:44. Горела квартира на седьмом этаже. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Сотрудники МЧС с помощью дыхательных аппаратов спасли еще двоих.
На тушении работали три единицы техники и девять спасателей. К 06:18 открытое горение было ликвидировано, к 07:19 специалисты завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.