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Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Приамурье

На федеральной трассе «Амур» в Приамурье произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трёх человек. Утром в четверг на 1399-м километре этой транспортной артерии Дальнего Востока автомобиль LADA Granta с четырьмя людьми в салоне, среди которых был семилетний ребёнок, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Урал». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В результате мощного удара водитель и два пассажира легковушки, включая несовершеннолетнего, погибли на месте. Четвёртый пассажир с травмами был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь.

На место трагедии немедленно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следователи и представители прокуратуры для документирования обстоятельств произошедшего. Прокуратура Мазановского района взяла на особый контроль расследование этого инцидента.

Ранее Life.ru сообщил о трагическом инциденте в Татарстане, когда цементовоз врезался в легковые автомобили, остановившиеся у светофора перед мостом. К сожалению, в результате этого ДТП четыре человека погибли.