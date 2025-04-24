Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Приамурье

На федеральной трассе «Амур» в Приамурье произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трёх человек. Утром в четверг на 1399-м километре этой транспортной артерии Дальнего Востока автомобиль LADA Granta с четырьмя людьми в салоне, среди которых был семилетний ребёнок, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Урал». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.