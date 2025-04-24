Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Приамурье

В результате мощного удара водитель и два пассажира легковушки, включая несовершеннолетнего, погибли на месте. Четвёртый пассажир с травмами был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь.
На место трагедии немедленно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следователи и представители прокуратуры для документирования обстоятельств произошедшего. Прокуратура Мазановского района взяла на особый контроль расследование этого инцидента.
Ранее Life.ru сообщил о трагическом инциденте в Татарстане, когда цементовоз врезался в легковые автомобили, остановившиеся у светофора перед мостом. К сожалению, в результате этого ДТП четыре человека погибли.