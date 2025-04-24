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В Башкирии в пожаре в доме на 2 хозяина погибла 75-летняя женщина

Трагедия произошла в селе Старокалмашево Чекмагушевского района.

Источник: МЧС по РБ

В Башкирии в пожаре в доме на 2 хозяина погибла 75-летняя женщина. Трагедия произошла в селе Старокалмашево Чекмагушевского района.

Вечером 23 апреля вспыхнула квартира в жилом двухквартирном доме на улице Нефтяников, сообщают в МЧС по РБ. По прибытии на место огнеборцев пламя перекинулось на крышу и грозило захватить 2 квартиру. Горение удалось ликвидировать на 25 квадратах и не допустить распространения огня на другое жилье.

«Из квартиры пожарные вытащили пожилую женщину и передали её медикам. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, к сожалению, констатирована смерть женщины», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.