В Башкирии в пожаре в доме на 2 хозяина погибла 75-летняя женщина. Трагедия произошла в селе Старокалмашево Чекмагушевского района.
Вечером 23 апреля вспыхнула квартира в жилом двухквартирном доме на улице Нефтяников, сообщают в МЧС по РБ. По прибытии на место огнеборцев пламя перекинулось на крышу и грозило захватить 2 квартиру. Горение удалось ликвидировать на 25 квадратах и не допустить распространения огня на другое жилье.
«Из квартиры пожарные вытащили пожилую женщину и передали её медикам. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, к сожалению, констатирована смерть женщины», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.