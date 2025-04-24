В Башкирии в пожаре в доме на 2 хозяина погибла 75-летняя женщина

Вечером 23 апреля вспыхнула квартира в жилом двухквартирном доме на улице Нефтяников, сообщают в МЧС по РБ. По прибытии на место огнеборцев пламя перекинулось на крышу и грозило захватить 2 квартиру. Горение удалось ликвидировать на 25 квадратах и не допустить распространения огня на другое жилье.